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Ekonomi

Bazı ürünlerin ithalat denetimine ilişkin tebliğler düzenlendi

Ticaret Bakanlığı, telsiz ekipmanları ve "CE" işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalat denetimlerinde düzenlemeye gitti.

Seda Tolmaç  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Bazı ürünlerin ithalat denetimine ilişkin tebliğler düzenlendi

Ankara

Bakanlığın, "'CE' İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ithalatta denetime tabi ürünler listesine "elektrikli araçlar için şarj istasyonları" da eklendi. Ayrıca, listede yer alan et kıyma makinaları ile buna yönelik diğer cihazların kapsamı da düzenlendi.

Bakanlığın, "Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ine göre de ithalatta denetime tabi ürünler listesine bazı akıllı cihaz ekipmanları eklendi.

Söz konusu tebliğler, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

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