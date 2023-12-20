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Ekonomi

Bazı tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri düzenlendi

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerden serbest dolaşıma giriş yapabilen tekstil ürünlerinin listesini güncelledi.

Erhan Cihan Ünal  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Bazı tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri düzenlendi

Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, tebliğ kapsamı dışında olan tekstil eşyalarının listesinde güncelleme yapıldı.

Buna göre, yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri tüm gümrüklerden serbest dolaşıma girebilecek.

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