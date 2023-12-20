Bazı tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri düzenlendi
Ticaret Bakanlığı, gümrüklerden serbest dolaşıma giriş yapabilen tekstil ürünlerinin listesini güncelledi.
Ankara
Bakanlık tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikle, tebliğ kapsamı dışında olan tekstil eşyalarının listesinde güncelleme yapıldı.
Buna göre, yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri tüm gümrüklerden serbest dolaşıma girebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.