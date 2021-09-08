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Ekonomi

Bazı hububat ve bakliyat ürünlerinde yılbaşına kadar gümrük vergisi uygulanmayacak

Kavrulmamış kahvenin gümrük vergisi oranı da yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürüldü.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 08.09.2021
Bazı hububat ve bakliyat ürünlerinde yılbaşına kadar gümrük vergisi uygulanmayacak

Ankara

Bazı hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi oranları yılbaşına kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgilere göre, karar, dünya genelinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hububat ve bakliyat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla alındı.

Buna göre, buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ile kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut için uygulanan gümrük vergisi oranları 1 Ocak 2022'ye kadar yüzde 0 olarak belirlendi.

Öte yandan kavrulmamış (çiğ) kahvenin gümrük vergisi oranı da yüzde 13'ten yüzde 8'e indirildi. Bu oran, en az gelişmiş ülkelerden (EAGÜ) ithalatta ise yüzde 6 olarak belirlendi.

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