Dolar
29.78
Euro
32.62
Altın
2,046.53
ETH/USDT
2,219.70
BTC/USDT
42,990.00
BIST 100
7,491.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuşuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Bazı gıda firmaları hakkında yürütülen rekabet soruşturmaları sonuçlandı

Rekabet Kurulu, bazı gıda firmaları hakkında yürüttüğü soruşturmaları tamamladı.

Seda Tolmaç  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Bazı gıda firmaları hakkında yürütülen rekabet soruşturmaları sonuçlandı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Aksaray Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Kurul, teşebbüsün, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek kanunu ihlal ettiğini kararlaştırdı. Firma tarafından sunulan uzlaşma talebinin kabul edilmesiyle, teşebbüsle yüzde 25 indirimli olarak 2 milyon 219 bin 764 lira para cezası kesildi.

-Danone Tikveşli-Nestle Türkiye soruşturması da sonuçlandı

Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ tarafından rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma da tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, Danone Tikveşli Gıda hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kararlaştırıldı.

Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'ye ise kanunun ilgili hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle 260 milyon 183 bin 629 lira para cezası verildi.

Aynı dosyada haklarında soruşturma açılan ve uzlaşma talebinde bulunan Eti Gıda San. ve Tic. AŞ'ye 36 milyon 96 bin 652 lira, Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret AŞ'e ise 55 milyon 140 bin 344 lira ceza uygulandı.

Öte yandan Binboğa Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma da sonuçlandı. Firmaya, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 3 milyon 938 bin 700 lira ceza kesildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor
Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da bir kişinin metrobüsün üzerinde gitmesi güvenlik kamerasında
Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nda etkinlikler yarın başlayacak

Benzer haberler

Bazı gıda firmaları hakkında yürütülen rekabet soruşturmaları sonuçlandı

Bazı gıda firmaları hakkında yürütülen rekabet soruşturmaları sonuçlandı

Rekabet Kurulu bazı devralma, bireysel muafiyet ve ortak girişim kurulması işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumu Başkanı Küle: Karteller ve raf fiyatlarına yapılan müdahaleler kırmızı çizgimiz

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından, şehit askerlere yönelik suç unsuru içeren paylaşımlara soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından, şehit askerlere yönelik suç unsuru içeren paylaşımlara soruşturma
Ankara ve İstanbul'da şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlara soruşturma

Ankara ve İstanbul'da şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlara soruşturma
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet