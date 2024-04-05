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Ekonomi

Bazı boru bağlantı parçaları ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, 7 ülke menşeli boru bağlantı parçaları ile bakırdan ince ve kalın boruların ithalatında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verdi.

Seda Tolmaç  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Bazı boru bağlantı parçaları ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan üç ayrı "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Brezilya, Bulgaristan Çin, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli boru bağlantı parçaları ile Yunanistan menşeli rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru ürünlerine yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı. Mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu kapsamda Çin'den ithal edilen boru bağlantı parçalarında ton başına 800 dolar, Brezilya ve Bulgaristan'dan ithal edilenlerde 400 dolar, Endonezya'dan ithal edilenlerde 253-400 dolar, Hindistan'dan ithal edilenlerde 305-400 dolar ve Tayland'dan ithal edilenlerde ise 147-400 dolar dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Yunanistan'dan ithal edilen rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular ürününde "düz olanlar ve diğerleri"nde CIF bedelinin yüzde 5 ve yüzde 9'u oranında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Öte yandan yerli üretici Türk Demirdöküm Fabrikaları AŞ tarafından yapılan ve Baymak Makine Sanayi ve Ticaret AŞ ile Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ticaret AŞ firmalarınca desteklenen başvuruya istinaden Çin, İtalya ve Sırbistan menşeli "elektrikli termosifon, depolu su ısıtıcısı" ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

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