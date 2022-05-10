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Ekonomi

Batı Akdeniz'den Avrupa ülkelerine 407,2 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinden ilk 4 aylık süreçte Avrupa ülkelerine gerçekleşen ihracat 407,2 milyon dolara ulaştı, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 32,29 artış kaydedildi.

Ayşe Yıldız   | 10.05.2022
Batı Akdeniz'den Avrupa ülkelerine 407,2 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Antalya

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Batı Akdeniz ihracatının her geçen ay rekorlar kırarak gelişimini sürdürdüğünü, 1 0cak-30 Nisan döneminde en fazla ihracatın Avrupa kıtasında yer alan ülkelere yapıldığını ifade etti.

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden geride kalan 4 aylık süreçte Avrupa Birliği ülkelerine 336,8 milyon dolar, AB üyesi olmayan diğer ülkelere de 70,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerine ihracatın yarıya yakınını yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, ikinci sırada yer alan maden sektörü, ihracatını neredeyse iki kat artırdı. Avrupa ülkelerine toplam 407,2 milyon dolar ihracatın 188,1 milyon dolarını yaş meyve sebze sektörü, 52,6 milyon dolarını maden sektörü, 35,7 milyon dolarını demir ve demir dışı metaller sektörü, 35,3 milyon dolarını ağaç orman ürünleri sektörü, 23,4 milyon dolarını da kimya sektörü gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatta yüzde 32,29 oranında artış yaşandı."

Çavuşoğlu, Avrupa'ya ihracatın kiraz-vişne, kayısı, şeftali, üzüm ve nar sezonunun gelmesiyle ivme kazanacağını belirterek yaylalarda sera üretiminin başlamasıyla yaş sebze üretiminin de aralıksız devam edecek olmasının ihracatı artıracağını vurguladı.

Batı Akdeniz'den en fazla ihracat gerçekleştirilen coğrafyaların arasında ikinci sırayı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri aldığına işaret eden Çavuşoğlu, Kuzey Amerika ülkeleri ile Orta Doğu ülkelerine gerçekleşen ihracatın da ciddi ivme kazandığını bildirdi.

Bölgeden Orta Doğu ülkelerine gerçekleşen ihracatın geçen yılın 4 aylık dönemine kıyasla yüzde 41,10 artarak 85,7 milyon dolara ulaştığını hatırlatan Çavuşoğlu, Kuzey Amerika ülkelerine olan ihracatın da yüzde 39,30 artışla 61,5 milyon dolara ulaştığını ifade etti.


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