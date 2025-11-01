Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,876.00
BTC/USDT
110,001.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın enkazı kaldırılıyor.
logo
Kültür

Kültür Yolu Festivalleri turizmin çeşitlendirilmesine de katkı sunuyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, kültürden sanat ve ekonomiye kadar birçok alana katkı sunan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin, turizmin çeşitlendirilmesinde de önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Ayşe Yıldız  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Kültür Yolu Festivalleri turizmin çeşitlendirilmesine de katkı sunuyor Fotoğraf: Rabia Sapmaz/AA

Antalya

Alpaslan, Antalya Kültür Yolu Festivali için geldiği kentte, AA muhabirine, her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Antalya'nın çekim noktası olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin artık dünya markası haline geldiğini vurgulayan Alpaslan, 20'nci ve son durakları olan Antalya'da önemli etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Ülke genelinde binlerce etkinlikle milyonlarca insana ulaştıklarını belirten Alpaslan, "Kültür sanat şölenleri yaşıyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin Avrupa Festivaller Birliğine üye olması çok önemli. Dünyanın artık en tanınır, en bilinir, en marka festivallerinden birisi haline geldi. Bu Türkiye'nin kültürünün, sanatının dünyada tanıtılmasının yanında Türkiye'nin turizmi ve tanıtımı açısından çok önemli işleve sahip." diye konuştu.

Alpaslan, festivali düzenledikleri illerin, kültür sanatının yanı sıra ekonomisine de önemli katkılar sunduklarına dikkati çekti.

"Turizmde yeni rekor kırdık"

Türkiye'nin turizmde de dünyanın en iddialı ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Alpaslan, "Geçtiğimiz yıl Dünya Turizm Örgütü verilerini açıkladıktan sonra en fazla turist ağırlayan dördüncü ülke konumuna geldik. Bu yıl 9 aylık verilere göre 50 milyar doları aşan turizm gelirimiz oldu. Bu, turizmde yeni bir rekor." ifadesini kullandı.

Alpaslan, Türkiye'nin artık turizmde, kültürde ve sanatta emin adımlarla ilerlediğini, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda kültür ve sanatın, turizm alanında da önemli olduğunu dile getirdi.

Kültürden sanata, geleneksel el sanatlarından gastronomiye kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan festivalin turizm için de kıymetli olduğunu anlatan Alpaslan, şöyle devam etti:

"Turizmin çeşitlendirilmesi için de çok önemli. İçinde bulunduğumuz bölge itibarıyla riskli bir alanda yaşıyoruz. Her ne kadar Türkiye çok güvenli bir ada olmasına rağmen savaşlar, problemler, sıkıntılar, olağanüstü durumlar turizmi olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz etkilerden en az etkilenmek adına önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de Türkiye'deki turizm ürünlerini çeşitlendirerek bu tür krizlerde en az zararla en az kayıpla bu süreçleri yaşamak. Biz kültür sanat etkinlikleriyle beraber gastronomiden, kış turizmine her alanda turizmimizi, ürünlerimizi çeşitlendirerek krizlerde daha güçlü hale geliyoruz. Yine Türk Hava Yolları'nın uçtuğu tüm dünya ülkelerini de hedef pazarı koyarak çeşitliliğimizi artırıyoruz."

Alpaslan, Türkiye'nin kültür ve sanat boyutu itibarıyla tanıtılmasının son derece önemli olduğuna işaret ederek etkinliklere yerli vatandaşlar kadar yabancı turistlerin de ilgi gösterdiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 yılda gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu
Ankara'da çalıştığı iş yerinde beslediği köpeğin saldırısına uğrayan genç yaralandı
Afetlerde kesintisiz iletişim için Sayısal Telsiz Sistemi, 60 ilde devreye alınacak
Bakan Kurum, Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarının tamamladığını bildirdi
Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda

Benzer haberler

Antalya Kültür Yolu Festivali başladı

Antalya Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür Yolu Festivalleri turizmin çeşitlendirilmesine de katkı sunuyor

Genç mimar ile inşaat mühendisi babası "meyve ormanı"ndan 20 ülkeye ihracat yapıyor

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi
Antalya İHH, Gazze'ye 100 bin ekmek desteği sağladı

Antalya İHH, Gazze'ye 100 bin ekmek desteği sağladı
Antalya'da turist hareketliliği yurt dışı rezervasyonlarıyla kasımda da sürecek

Antalya'da turist hareketliliği yurt dışı rezervasyonlarıyla kasımda da sürecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet