Dolar
43.05
Euro
50.31
Altın
4,429.71
ETH/USDT
3,097.40
BTC/USDT
89,900.00
BIST 100
12,066.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarıyla başlayan çatışmalarla ilgili Halep kent merkezinden yayındayız.
logo
Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Ocak ile biten haftada önceki haftaya göre 514 milyar 515 milyon 584 bin lira azalışla 28 trilyon 20 milyar 578 milyon 577 bin liraya geriledi.

Ali Canberk Özbuğutu  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Ocak ile biten haftada yüzde 1,8 düşüşle 514 milyar 515 milyon 584 bin lira azalarak 28 trilyon 535 milyar 94 milyon 161 bin liradan 28 trilyon 20 milyar 578 milyon 577 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası (TL) cinsi mevduat yüzde 3 azalarak 15 trilyon 164 milyar 589 milyon 274 bin liraya gerilerken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,3 düşüşle 9 trilyon 429 milyar 798 milyon 519 bin lira oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 257 milyar 560 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 220 milyar 309 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 2 Ocak itibarıyla 112 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2,3 artışla 5 trilyon 722 milyar 406 milyon 80 bin liraya yükseldi.

Söz konusu kredilerin 678 milyar 555 milyon 390 bin lirası konut, 51 milyar 531 milyon 935 bin lirası taşıt, 2 trilyon 200 milyar 204 milyon 329 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 792 milyar 114 milyon 426 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 2 Ocak ile biten haftada 189 milyar 766 milyon 984 bin lira artarak 22 trilyon 439 milyar 727 milyon 762 bin liraya çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığı, 2025'te her hafta basın mensuplarını bilgilendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Ankara'da bazı ilçelerde su kesintileri sürüyor
Suları çekilen Manisa'daki Demirköprü Barajı yosunla kaplandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Merkez Bankası rezervleri 189,1 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 189,1 milyar dolar oldu

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

TCMB, Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı

Yıllık enflasyon 49 ayın en düşük seviyesine geriledi

Yıllık enflasyon 49 ayın en düşük seviyesine geriledi
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı
Merkez Bankası rezervleri 193,9 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 193,9 milyar dolar oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet