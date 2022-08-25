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Ekonomi

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 596 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 26 milyar 652 milyon lira artarak 6 trilyon 595 milyar 954 milyon liraya yükseldi.

Muhammed Said Tanıl   | 25.08.2022
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 596 milyar lira oldu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Ağustos itibarıyla 26 milyar 652 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 569 milyar 302 milyon liradan 6 trilyon 595 milyar 954 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 87 milyar 771 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 819 milyar 486 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 935 milyar liraya indi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 19 Ağustos itibarıyla 1 milyar 484 milyon lira azalışla 934 milyar 789 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 352 milyar 575 milyon lirası konut, 27 milyar 209 milyon lirası taşıt ve 555 milyar 5 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 387 milyon lira azalarak 862 milyar 976 milyon liraya indi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,4 azalışla 304 milyar 460 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 134 milyar 540 milyon lirası taksitli, 169 milyar 920 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 305 milyon lira artarak 162 milyar 310 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 133 milyar 174 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 20 milyar 580 milyon lira artarak 1 trilyon 340 milyar 858 milyon lira oldu.

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