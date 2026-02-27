Dolar
43.96
Euro
52.01
Altın
5,231.92
ETH/USDT
1,930.90
BTC/USDT
65,610.00
BIST 100
13,717.81
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da “STK Temsilcileri ile İftar Programı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,55 değer kaybederken altının gram fiyatı yüzde 3,84, avro/TL yüzde 0,53 ve dolar/TL yüzde 0,43 değer kazandı.

Tunahan Kükürt  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 13.552,80 puanı ve en yüksek 14.190,09 puanını gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,55 altında 13.717,81 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,84 artışla 7 bin 384 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,82 yükselişle 49 bin 723 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 11 bin 911 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,84 artarak 12 bin 368 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 artarak 43,9590 lira, avro yüzde 0,53 yükselerek 51,8800 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,65, emeklilik fonları yüzde 0,75 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,21 ile "Fon Sepeti" fonları oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
