Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 artışla 13.889,73 puandan başladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Borsa güne yükselişle başladı

Istanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 artışla 13.878,54 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,20 puan ve yüzde 0,08 artışla 13.889,73 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 1,09 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,73 ile madencilik, en çok gerileyen holding oldu.

Küresel piyasalarda, ABD-İran görüşmelerinden henüz somut bir sonuç çıkmaması ve yapay zeka ile teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin devam etmesi risk iştahını törpülüyor.

Dün, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen ABD ile İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığı ancak bazı konularda anlaşmazlığın sürdüğüne işaret eden açıklamalar, yatırımcıları tedirgin etti.

Görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması ve ABD'nin olası saldırılarını önleyecek bir adım sinyali gelmemesi, jeopolitik risklerin tırmanabileceği endişelerini canlı tutarak yatırımcıları görece riskli varlıklardan uzaklaştırıyor.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı ile aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ile enflasyon, ABD'de ise ÜFE verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

