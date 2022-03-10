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Ekonomi

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 214 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 32 milyar 580 milyon lira artarak 5 trilyon 213 milyar 595 milyon liraya çıktı.

Muhammed Said Tanıl   | 10.03.2022
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 214 milyar lira oldu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 4 Mart itibarıyla 32 milyar 580 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 181 milyar 15 milyon liradan 5 trilyon 213 milyar 595 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 42 milyar 979 milyon lira arttı . Söz konusu haftada yüzde 0,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 694 milyar 698 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 786 milyar liraya yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4 Mart itibarıyla 1 milyar 751 milyon lira artışla 785 milyar 868 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 305 milyar 353 milyon lirası konut, 12 milyar 922 milyon lirası taşıt ve 467 milyar 592 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 877 milyon lira artarak 712 milyar 419 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,5 artarak 219 milyar 547 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 87 milyar 637 milyon lirası taksitli, 131 milyar 910 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 941 milyon lira artarak 162 milyar 920 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 129 milyar 863 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 900 milyon lira artarak 1 trilyon 6 milyar 173 milyon lira oldu.

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