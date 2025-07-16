Dolar
40.25
Euro
47.13
Altın
3,364.65
ETH/USDT
3,224.30
BTC/USDT
118,859.00
BIST 100
10,121.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye Yüzyılı Çocukları 2025 LGS Birincileri" programında konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı
logo
Ekonomi

Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı

ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın karı ikinci çeyrekte arttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı

New York

ABD'li yatırım bankalarından Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs, 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, Bankanın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 7,1 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün ikinci çeyreğinde 6,9 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 83 sent olan hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 89 sente çıktı.

Bank of America'nın geliri ise yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 26,5 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün aynı döneminde 25,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Morgan Stanley'nin net karı yüzde 15 arttı

Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre, Bankanın geliri bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 16,8 milyar dolara ulaştı. Bankanın geliri, 2024'ün ikinci çeyreğinde 15 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kurumun net karı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 3,5 milyar dolara yükseldi. Banka, geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,1 milyar dolar net kar elde etmişti.

Morgan Stanley'nin geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,82 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,13 dolara çıktı.

Goldman Sachs'ın net karı yüzde 22 yükseldi

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, Bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 3,7 milyar dolara yükseldi. Bankanın 2024'ün aynı dönemindeki net karı 3 milyar dolar olmuştu.

Kurumun 2024'ün ikinci çeyreğinde 8,62 dolar olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 10,91 dolara ulaştı.

Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 14,6 milyar dolara yükseldi.

Banka, 2024'ün ikinci çeyreğinde 12,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

ABD'li büyük bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya bu hafta başlamıştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde JPMorgan Chase'in net karı yüzde 17 azalırken, Wells Fargo'nun karı yüzde 0,6 ve Citigroup'un karı yüzde 25 yükselmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları bölgemizin istikrarına yönelik açık tehdittir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Şam'ın merkezine yaptığı saldırıya tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı
Ankara'nın kuzey ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı

Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı

ABD'de üretici enflasyonu haziranda yıllık yüzde 2,3 oldu

Rusya'dan müzakerelere devam etmesi için "Ukrayna'ya baskı yapılması" çağrısı

İsrail Kıbrıs'ta neyi amaçlıyor?

İsrail Kıbrıs'ta neyi amaçlıyor?
ABD Dışişleri Bakanlığının işten çıkardığı kişiler arasında Rusya-Ukrayna uzmanları olduğu iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığının işten çıkardığı kişiler arasında Rusya-Ukrayna uzmanları olduğu iddiası
ABD'li ajandan "Rümeysa Öztürk gözaltına alınırken vize iptalinin söylenmemesi talimatı verildi" itirafı

ABD'li ajandan "Rümeysa Öztürk gözaltına alınırken vize iptalinin söylenmemesi talimatı verildi" itirafı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet