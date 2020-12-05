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Ekonomi

Bakanlıktan arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliği yatırımlarına destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, belirlenecek illerde 2020-2022 yılları için arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımları destekleyecek.

Merve Özlem Çakır   | 05.12.2020
Bakanlıktan arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliği yatırımlarına destek

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının "Arıcılık, İpek böcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, belirlenen destek modelleri, üretim potansiyeline göre 2020-2022 yılları için Bakanlıkça belirlenecek illerde geçerli olacak.

Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenecek illerde, Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, başvuru tarihi itibarıyla en az üç yıldır Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip ve arı ürünleri üretimi yapacak üreticiler desteklemelerden yararlandırılacak. Bu üreticilerin arı ürünleri üretiminde kullanacağı makine, alet, ekipman ve seyyar arıcı barakası alımı desteklenecek.

Bakanlıkça belirlenecek illerde dut bahçesi tesisi, ipek böceği besleme evi inşası, makine, alet ve ekipman alımından gerçek ve tüzel kişiler yararlandırılacak.

Ayrıca, 1000 kapasiteli damızlık kaz, 500 kapasiteli ticari kaz veya 1000 kapasiteli ticari hindi işletmeleri söz konusu tebliğ hükümlerinden faydalanabilecek. Yatırımcılara, damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı için, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ve ekipman alımı amacıyla destekleme ödemesi yapılacak.

Yatırıma ilişkin uygulama, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibarıyla başlayacak ve bir yıl içinde bitirilecek. Yatırım projesinin belirlenen sürede tamamlanmaması halinde yatırımcının gerekçesiyle yapacağı yazılı başvurusu üzerine, il proje değerlendirme komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda, merkez proje değerlendirme komisyonunca yatırımcıya bir defaya mahsus bir yıl ek süre verilebilecek.

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