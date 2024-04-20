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Dünya

Berlin'de, Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatına protesto

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteride Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatı protesto edildi.

Cüneyt Karadağ  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Berlin'de, Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatına protesto Fotoğraf: Cüneyt Karadağ/AA

Berlin

Potsdamer Platz'da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla toplanan yaklaşık 2 bin kişi buradan Federal Meclis'e kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Gösteri esnasında İsrail'in var olma hakkını sorgulayan kışkırtıcı sloganlar atıldığı iddiası nedeniyle bazı göstericiler kimlik tespiti için geçici olarak gözaltına alındı.

Yürüyüş esnasında, "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Utanın utanın" ve "İsrail'e silaha yok" şeklinde sloganlar atıldı.

Bazı göstericiler de "Benim vergilerimden İsrail'e destek vermeye son", "Yahudiler olarak soykırıma silah desteği verilmesin çağrısında bulunuyoruz" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.


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