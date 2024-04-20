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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İrlanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince "Garden of Remembrance" Parkı'nda düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Ekip  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
İrlanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Dublin

Filistin ve İrlanda bayrakları taşıyan göstericiler, buradan "Kildare Street"e yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırma çağrısı yapan göstericiler, "İsrail'e yaptırım" ve "Filistin için özgürlük ve adalet" yazılı pankartlar açtı.

Gösteride Filistin İçin Öğretmenler, Adil Bir Dünya İçin Hep Birlikte ve Soykırıma Karşı Anneler Derneklerinin üyeleri de yer aldı.

"Bu katliamın durması için acilen ateşkese ihtiyacımız var"

Göstericilerin arasında yer alan, "Game of Thrones" dizisindeki Davos Seaworth rolüyle tanınan İrlandalı aktör Liam Cunningham, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin de 700 yıl işgal altında kaldığını, işgalin ve yabancılardan gelen şiddetin ne anlama geldiğini bildiklerini söyledi.

Cunningham, "Bu katliamın durması için acilen ateşkese ihtiyacımız var. Uluslararası Adalet Divanının da söylediği gibi burada olası bir soykırım var. Eğer bu gerçekleştiyse gerçeklerin incelenmesi için derhal ateşkes ilan edilmeli ve soykırımın sorumluları adalet önüne çıkarılmalı." dedi.

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