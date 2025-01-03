Dolar
35.37
Euro
36.46
Altın
2,657.93
ETH/USDT
3,465.30
BTC/USDT
96,800.00
BIST 100
10,057.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "2024 Yılı Dış Ticaret Rakamlarının Açıklanması Programı"nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "2024 Yılı Dış Ticaret Rakamlarının Açıklanması Programı"nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Bakanı Kacır: Fiyat istikrarı, yatırımların hızlanması için de değerli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2025'te enflasyonda düşüş hızlandıkça, yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında daha fazla mesafe katedeceğiz." ifadesini kullandı.

Zeynep Duyar  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Bakanı Kacır: Fiyat istikrarı, yatırımların hızlanması için de değerli

Ankara

Kacır, sosyal medya hesabından, Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi.

Geçen yıl sonunda aylık tüketici enflasyonunun yüzde 1,03 gerçekleştiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 44,4'e (mal enflasyonunun yüzde 36,1'e, temel mal enflasyonunun yüzde 27,4'e) gerilemiş olması dezenflasyon sürecinde ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Üretici enflasyonunun aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 28,5 düzeyine inmesi de dezenflasyon sürecindeki gelişmeyi teyit ediyor. Fiyat istikrarı, yatırımların hızlanması için de değerli. 2025'te enflasyonda düşüş hızlandıkça, yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında daha fazla mesafe katedeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman teşkilatı geçen yıl yaklaşık 500 milyon fidanı toprakla buluşturdu
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Edirne'de Osmanlı geleneği "1001 Hatim Duası" gerçekleştirildi
Aydın, İzmir ve Muğla için şiddetli yağış uyarısı
Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'daki sevenleri yas tutuyor

Benzer haberler

Bakanı Kacır: Fiyat istikrarı, yatırımların hızlanması için de değerli

Bakanı Kacır: Fiyat istikrarı, yatırımların hızlanması için de değerli

Asya borsaları aralık ayını Güney Kore hariç pozitif tamamladı

Bakan Kacır: TÜRKPATENT Akademi ile coğrafi engelleri ortadan kaldırıyoruz

Mühendisliği bırakan genç girişimci devlet desteğiyle tarım işletmesi kurdu

Mühendisliği bırakan genç girişimci devlet desteğiyle tarım işletmesi kurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Dezenflasyon sürecinin sürmesiyle finansman maliyetlerimizde önemli düşüş göreceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Dezenflasyon sürecinin sürmesiyle finansman maliyetlerimizde önemli düşüş göreceğiz
AA Finans'ın aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet