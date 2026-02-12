Dolar
Ekonomi

Bakan Yumaklı, sertifikalı tohum üretimi ve ihracatında yükselişin sürdüğünü bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sertifikalı tohum üretimi ve ihracatında yükselişin devam ettiğini belirterek, "Tohumda yerli ve milli gücümüzü artırıyor, Türkiye'yi küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Seda Tolmaç  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Bakan Yumaklı, sertifikalı tohum üretimi ve ihracatında yükselişin sürdüğünü bildirdi

Ankara

Yumaklı, tohum sektörüne dair verilere ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Sertifikalı tohum üretimi ve ihracatında yükselişin sürdüğünü bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"2025 yılı itibarıyla, 1 milyon 351 bin ton üretime ulaştık, 368 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik, 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Tohumda yerli ve milli gücümüzü artırıyor, Türkiye'yi küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyoruz."

