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Ekonomi

Bakan Şimşek: Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Erhan Cihan Ünal  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Bakan Şimşek: Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini bekliyoruz

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından dış ticaret dengesine ilişkin paylaşım yaptı.

Eylülde yıllık dış ticaret açığının geçen yılın mayıs ayına göre 43 milyar dolar azalarak 79 milyar dolara gerilediğine işaret eden Şimşek, "Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5'in altına gerileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, azalan cari açığın, dış finansman ihtiyacını düşürdüğünü, makro finansal istikrarı destekleyerek temel hedef olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağladığını kaydetti.

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