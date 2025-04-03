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Ekonomi

Bakan Şimşek: Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısı ülkemizde yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'nda işbirliğinin artırılmasına yönelik görüş birliğinin oluştuğunu, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Bakan Şimşek: Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısı ülkemizde yapılacak

Ankara

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'de başlayan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'na ilişkin bilgi verdi.

Toplantıyı 6 yıl aradan sonra bugün Brüksel'de çok yapıcı atmosferde gerçekleştirdiklerine değinen Şimşek, "AB'li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda, ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu." ifadesini kullandı.

Şimşek, Gümrük Birliğinin modernizasyonu ve vize kolaylığı hususlarının da ele alındığını belirterek, "Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesi değerlendirildi. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı." bilgisini paylaştı.

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