Dolar
26.11
Euro
28.74
Altın
1,935.63
ETH/USDT
1,866.10
BTC/USDT
30,410.00
BIST 100
6,324.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak liderleri karşılıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına konuşuyor Hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur için Taksim Camii’ne cenaze töreni düzenleniyor
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek: TCMB rezervleri 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "26 Mayıs’ta 98,5 milyar dolar olan TCMB rezervleri 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Aynı dönemde net rezervler 14,2 milyar dolar iyileşme gösterdi." dedi.

Mert Davut  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Bakan Şimşek: TCMB rezervleri 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktı

Ankara

Bakan Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri ekonomi programının önemli bir hedefinin de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamak olduğuna işaret etti.

Şimşek, 26 Mayıs’ta 98,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervlerinin, 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı dönemde net rezervler ise 14,2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin üçüncü fazında tünel açma çalışmaları başladı
Van'da askeri araçla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 12 asker yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: Yaşanan acıların tekrarına asla izin vermeyeceğiz
Giresun'da zemini çöken fabrikada göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı
Zonguldak'ta selin ardından denize girilmesine izin verilmiyor

Benzer haberler

Bakan Şimşek: TCMB rezervleri 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktı

Bakan Şimşek: TCMB rezervleri 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Katar'la özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Milli Dayanışma Paketi ve mali disiplin mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Katar'a gidiyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şimşek'in yatırımcılarla yaptığı toplantı sonrası yayımlanan haberi yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şimşek'in yatırımcılarla yaptığı toplantı sonrası yayımlanan haberi yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, BAE ziyaretini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, BAE ziyaretini değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet