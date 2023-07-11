Bakan Şimşek: TCMB rezervleri 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "26 Mayıs’ta 98,5 milyar dolar olan TCMB rezervleri 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Aynı dönemde net rezervler 14,2 milyar dolar iyileşme gösterdi." dedi.
Ankara
Bakan Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri ekonomi programının önemli bir hedefinin de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamak olduğuna işaret etti.
Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 11, 2023
26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar…
Şimşek, 26 Mayıs’ta 98,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervlerinin, 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktığını belirterek, şunları kaydetti:
"Aynı dönemde net rezervler ise 14,2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."
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