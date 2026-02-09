Dolar
43.62
Euro
51.70
Altın
5,035.08
ETH/USDT
2,088.60
BTC/USDT
70,933.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'daki Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nda konuşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ile Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'na iştirak ediyor.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'daki Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nda konuşacak

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Ula kentindeki Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı, son gün etkinlikleriyle sürüyor.

Şimşek, konferansın ilk gününde "Borç Kırılganlıkları Yuvarlak Masa Toplantısı" başlıklı oturuma katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Burada ikili temaslarda bulunan Şimşek, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Jamshid Kuchkarov, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Sherard Cowper-Coles, Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Anna Bjerde ile bir araya geldi. Şimşek, Pakistan, Nijerya, Katar ve Suudi Arabistan'ın maliye bakanlarıyla kısa görüşmeler de gerçekleştirdi.

Bakan Şimşek, konferansın bugün yapılacak kapanış paneli "Yükselen Piyasalar İçin Dayanıklılık ve Ekonomik Dönüşüm Yolculuğu" başlıklı oturumda panelist olarak yer alacak. Panelde Bakan Şimşek'e, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuwari ve Ekvador Maliye Bakanı Sariha Moya'nın eşlik etmesi öngörülüyor.

Gelişmekte olan ve yükselen ekonomiler değerlendiriliyor

Küresel ekonomide derin dönüşümün yaşandığı dönemde gerçekleştirilen konferansta gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerin küresel büyümedeki artan rolü ele alınıyor.

Satın alma gücü paritesine göre küresel milli gelirin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan bu ülkeler, küresel büyümenin de yüzde 70'inden fazlasını sağlıyor.

2000 yılından bu yana küresel ekonomi içindeki payları iki katından fazla artan yükselen ekonomiler, dünya büyümesinin temel itici gücü konumunda yer alıyor. Buna karşın bu ülkeler, ticarette artan korumacılık, yüksek borçluluk seviyeleri ve yükselen jeopolitik risklerle karşı karşıya bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
24 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 144 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Sıfır Atık Vakfı, "Zero Waste Retreat" etkinliğinde COP31 yol haritasını masaya yatırdı
Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi, düşen kaya parçası nedeniyle raydan çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'daki Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nda konuşacak

Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'daki Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nda konuşacak

Milli Muharip Uçak KAAN, Suudi Arabistan yolunda

Suudi Arabistan, Sudan'da HDK'nin insani konvoyu ve hastaneyi hedef alan saldırılarını kınadı

Türk savunma sanayisi “SARSILMAZ” ürünleriyle Suudi Arabistan’da

Türk savunma sanayisi “SARSILMAZ” ürünleriyle Suudi Arabistan’da
Vergi müfettişleri, geçen yıl 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı

Vergi müfettişleri, geçen yıl 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Bakan Şimşek: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam etmektedir

Bakan Şimşek: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam etmektedir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet