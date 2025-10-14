Dolar
Ekonomi

Bakan Şimşek G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları için Washington'a gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına katılmak üzere Washington'a gitti.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Bakan Şimşek G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları için Washington'a gitti

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Bakan Şimşek'i, söz konusu finans kuruluşlarının yıllık toplantıları için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da oldukça yoğun bir program bekliyor.

Yoğun görüşme taleplerini karşılayabilmek için Washington programını bir gün öne çeken Şimşek'in, temaslarının ardından, cumartesi günü yurda dönmesi planlanıyor.

Şimşek'in Washington temasları süresince yaklaşık 60 toplantıya katılması öngörülüyor. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarınca düzenlenen yatırımcı konferanslarına iştirak edecek Şimşek, yatırımcılarla bire bir ve geniş katılımlı görüşmelerde bulunacak. Şimşek, bu temaslarında Türkiye'de uygulanan ekonomik programın geldiği aşamayı ve son gelişmeleri paylaşacak.

Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li firmalarla görüşecek

Bakan Şimşek, ABD temasları kapsamında ayrıca ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarında akademisyenler, yatırımcılar ve politika yapıcılarla da bir araya gelecek.

Program çerçevesinde ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına da katılacak Şimşek, Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li firmaların üst düzey temsilcileriyle görüşecek.

Şimşek'in Washington'daki çok taraflı temasları kapsamında da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC), İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası gibi uluslararası kalkınma bankalarının üst yönetimleriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Mevkidaşlarıyla da görüşecek

G20 Maliye Bakanları toplantısına da katılacak olan Şimşek, ayrıca Yunanistan, Singapur, Malezya, Pakistan ve Katar maliye bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Bakan Şimşek'in, Avrupa Birliği'nin (AB) Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Komiseri Valdis Dombrovskis ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

