Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,910.10
BTC/USDT
68,277.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta düzenlenen ‘’Kadınlar Günü Buluşması’’ programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek: Fitch'in not artışında, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "(Fitch'in) 12 yıl sonra gelen not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu." dedi.

Mehmet Can Toptaş  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
Bakan Şimşek: Fitch'in not artışında, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin, "12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uygulanan ekonomik programın somut sonuçlarının ülke kredi notuna da yansıdığını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu başarıya kayıtsız kalmayarak Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükselterek, görünümünü pozitife çevirdiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı yarın açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve yönetimi, isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin'in yanına ekletmişlerdir
Türkiye'deki STK'ler ramazanda yardımlarıyla gönüllere dokunacak
Kentsel dönüşümün sürdüğü Erzurum'da yapıların yüzde 40'ı depremlerde risk altında
Meslek edindirme programlarından yararlanan kursiyer sayısı geçen yıl 11,5 milyonu aştı

Benzer haberler

'Fitch'in not artışında, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu'

'Fitch'in not artışında, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu'

Bakan Şimşek'ten Merkez Bankasının "ilave sıkılaşma adımı"na destek

Bakan Şimşek: KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak

Bakan Şimşek: Ana ticaret ortağımız AB'deki toparlanmayla imalat sanayisi daha da güçlenecek

Bakan Şimşek: Ana ticaret ortağımız AB'deki toparlanmayla imalat sanayisi daha da güçlenecek
Bakan Şimşek: Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz

Bakan Şimşek: Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz
ABD Hazine Bakanı Yellen, Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ile görüştü

ABD Hazine Bakanı Yellen, Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet