Dolar
27.04
Euro
28.89
Altın
1,931.87
ETH/USDT
1,644.60
BTC/USDT
27,204.00
BIST 100
7,784.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla yaptığı görüşmelere ilişkin, "Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Enes Duran  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı

Ankara

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ettiğini kaydetti.

ABD temasları kapsamında New York'ta iş insanları, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle verimli görüşmeler yaptıklarını ifade eden Şimşek, bugün iki ayrı önemli etkinliğe katılarak Türkiye'ye ilgi duyan kalabalık bir yatırımcı grubuna hitap etme imkanı bulduğunu belirtti.

Şimşek, dünyanın önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu buluşmaların ilkinde, dünyanın önde gelen fonların yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek, Türkiye'nin ekonomi programının hedeflerini ve izlenecek yol haritasını paylaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye-ABD İş Konseyi ve Goldman Sachs ortak organizasyonunda düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda ise kalabalık bir yatırımcı kitlesine hitap ederek Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin bir sunum yaptım. Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalarımıza verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur. Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da 2 ton 121 kilogram esrar, 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Alanya'da yakalanan suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş tutuklandı
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü 18 kişi yaralandı
İstanbul'daki dolandırıcılık soruşturmasında 40 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri aldı

Benzer haberler

Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı

Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı

Emine Erdoğan, ABD ziyaretinde lider eşleriyle bir araya gelecek

Prenses Diana'nın ikonik koyunlu kazağı açık artırmada 1,1 milyon dolara satıldı

Sosyal medyada nefret söylemi gençleri etkisi altına alıyor

Sosyal medyada nefret söylemi gençleri etkisi altına alıyor
ABD'de11 Eylül terör saldırısı kurbanları anıldı

ABD'de11 Eylül terör saldırısı kurbanları anıldı

Sosyal medyada tehdit ve hakaret içerikli video çektiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

Sosyal medyada tehdit ve hakaret içerikli video çektiği iddia edilen kadın gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet