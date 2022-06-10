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Ekonomi

Bakan Nebati: Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanıyla yurt dışı yerleşiklerin, belli alanlarda kullanılacak TL cinsi varlıklara erişimi genişletilecek." dedi.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 10.06.2022
Bakan Nebati: Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk lirası cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini bildirerek, "Türkiye, yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanına ilişkin paylaşımda bulundu.

Düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk lirası cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini belirten Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkanı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye, yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."

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