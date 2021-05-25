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Ekonomi

Bakan Muş: 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir

Ticaret Bakanı Muş, geçen yıl ve bu yıl bugüne kadar Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmediğini bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 25.05.2021
Bakan Muş: 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir

Ankara

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'dan peynir ithalatına ilişkin basında yer alan bazı sorular olduğuna dikkati çekerek, "Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim, 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Venezuela'dan peynir tenekesi içinde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiaları ortaya atılmış ve konu soru önergesiyle Meclis gündemine de taşınmıştı.

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