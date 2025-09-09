Dolar
Dünya

Venezuela lideri Maduro, ABD'nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına tepki gösterdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına karşı çıkarak, "İmparatorluk yalanlara başvuruyor ve Hollywood tarzı hikayeler uyduruyor." dedi.

Sinan Doğan  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Venezuela lideri Maduro, ABD'nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına tepki gösterdi

Bogota

Venezuela merkezli Telesur'un haberine göre, Maduro, Venezuela'nın uzun yıllardır uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede etkin rol üstlendiğini ve bu çabaların Birleşmiş Milletler (BM) raporlarıyla da desteklendiğini ifade etti.

ABD'nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasına tepki gösteren Maduro, "İmparatorluk yalanlara başvuruyor ve Hollywood tarzı hikayeler uyduruyor. Ahlak ve etik sahibi olan, Tanrı ile olan kişi hiçbir zaman yalan anlatılarla lekelenmez." dedi.

Maduro, ABD'yi, geçmişte komünizm bahanesiyle Sovyetler Birliği'ni lekelemek ve kitle imha silahı yalanıyla da Irak'ı işgal ederek 1 milyon kişinin ölümüne yol açmakla suçladı.

Venezuela halkını dezenformasyona karşı uyaran Maduro, "Miami Mafyası'na söylüyorum: Venezuela halkı asla lekelenmez. Yalan ve manipülasyonlara karşı birlik olmalıyız. Venezuela barış ve birlik içinde olmalı." çağrısında bulundu.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücü seferber ettiğini ve "herhangi bir saldırıyı püskürtmeye" hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

