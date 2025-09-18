Dolar
41.29
Euro
48.78
Altın
3,644.38
ETH/USDT
4,600.30
BTC/USDT
117,384.00
BIST 100
11,048.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, Venezuela'da "rejim değişikliği" konusunu görüşmediklerini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, dışişleri ve savunma yetkilileriyle "Venezuela'da rejim değişikliğini görüşmediğini" söyledi.

Hakan Çopur  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
ABD Başkanı Trump, Venezuela'da "rejim değişikliği" konusunu görüşmediklerini belirtti Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

İngiltere ziyaretini tamamlayan ABD Başkanı Trump, Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, ABD'li dışişleri ve savunma yetkilileriyle, "Venezuela'da rejim değişikliği ihtimali üzerine görüşüp görüşmediği" sorusuna, "Hayır, görüşmedim." diye yanıt verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD ile Venezuela arasındaki gerginliğin arttığı ve "olası bir Amerikan müdahalesi" iddialarının gündeme geldiği bir dönemde Trump'ın rejim değişikliği konusunun gündemlerinde olmadığını dile getirmesi dikkati çekti.

Trump, 16 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, "Bu sabah, emrim üzerine ABD Askeri Kuvvetleri, SOUTHCOM (ABD Güney Komutanlığı) sorumluluk alanında, olağanüstü şiddet yanlısı olduğu tespit edilmiş uyuşturucu kaçakçılığı kartelleri ve narkoteröristlere karşı ikinci bir kinetik vuruş gerçekleştirdi." demişti.

ABD Başkanı Trump, 2 Eylül'de ise ABD'nin Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu taşıyan bir gemiye saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro​​​​​​​ da buna karşılık ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in bölgede yayılmacılığı politika haline getirmesine tedbir almamız gerekiyor
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Suriye'nin istikrarı için yapılması gerekenleri anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kocaeli'deki şehit ailesine ulaştı
İzmir'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir ve Antalya'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Benzer haberler

BMGK'de Gazze'de acil ateşkes ve insani yardım öneren tasarı ABD'nin oyuyla veto edildi

BMGK'de Gazze'de acil ateşkes ve insani yardım öneren tasarı ABD'nin oyuyla veto edildi

ABD Başkanı Trump, Venezuela'da "rejim değişikliği" konusunu görüşmediklerini belirtti

İngiltere ile ABD arasındaki yatırım anlaşması, İngiltere'de 15 bin kişiye istihdam sağlayacak

Trump, Filistin'i tanıma kararı konusunda İngiltere ile aynı fikirde olmadığını belirtti

Trump, Filistin'i tanıma kararı konusunda İngiltere ile aynı fikirde olmadığını belirtti
ABD Başkanı Trump: Begram Üssü'nü geri almak istiyorum, orası asla bırakılmamalıydı

ABD Başkanı Trump: Begram Üssü'nü geri almak istiyorum, orası asla bırakılmamalıydı
Anket: Neredeyse her iki yetişkin ABD'liden biri İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aşırıya kaçtığını düşünüyor

Anket: Neredeyse her iki yetişkin ABD'liden biri İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aşırıya kaçtığını düşünüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet