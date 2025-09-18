Dolar
41.29
Euro
48.78
Altın
3,644.38
ETH/USDT
4,600.30
BTC/USDT
117,384.00
BIST 100
11,048.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BMGK'de Gazze'de acil ateşkes ve insani yardım öneren tasarı ABD'nin oyuyla veto edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım erişimi talep eden yeni bir karar tasarısı ABD tarafından veto edildi.

Mücahit Oktay  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
BMGK'de Gazze'de acil ateşkes ve insani yardım öneren tasarı ABD'nin oyuyla veto edildi

New York

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başlatmasının ardından BMGK'ye sunulan "acil ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım" içeren karar tasarısı BMGK'de oylandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

BMGK'nin 14 üyesinin "evet" oyu kullandığı tasarı, ABD'nin tek oyuyla reddedildi.

ABD temsilcisi, oylama öncesi yaptığı açıklamada, söz konusu karar tasarısını veto etmelerinin "kimseyi şaşırtmayacağını", çünkü tasarının "Hamas'ı kınamakta veya İsrail'in kendini savunma hakkını tanımakta başarısız olduğunu" belirtti.

Tasarının, Hamas'ı destekleyen bir yapıda olduğunu ve BMGK'de "geçerlilik kazanan yanlış anlatıları haksız yere meşrulaştırdığını" iddia eden ABD'li diplomat, Hamas tüm esirleri serbest bırakmadan Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 141 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 925 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 590 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 884 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 513'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 414 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in bölgede yayılmacılığı politika haline getirmesine tedbir almamız gerekiyor
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Suriye'nin istikrarı için yapılması gerekenleri anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kocaeli'deki şehit ailesine ulaştı
İzmir'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir ve Antalya'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Benzer haberler

BMGK'de Gazze'de acil ateşkes ve insani yardım öneren tasarı ABD'nin oyuyla veto edildi

BMGK'de Gazze'de acil ateşkes ve insani yardım öneren tasarı ABD'nin oyuyla veto edildi

ABD Başkanı Trump, Venezuela'da "rejim değişikliği" konusunu görüşmediklerini belirtti

İngiltere ile ABD arasındaki yatırım anlaşması, İngiltere'de 15 bin kişiye istihdam sağlayacak

Trump, Filistin'i tanıma kararı konusunda İngiltere ile aynı fikirde olmadığını belirtti

Trump, Filistin'i tanıma kararı konusunda İngiltere ile aynı fikirde olmadığını belirtti
ABD Başkanı Trump: Begram Üssü'nü geri almak istiyorum, orası asla bırakılmamalıydı

ABD Başkanı Trump: Begram Üssü'nü geri almak istiyorum, orası asla bırakılmamalıydı
Anket: Neredeyse her iki yetişkin ABD'liden biri İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aşırıya kaçtığını düşünüyor

Anket: Neredeyse her iki yetişkin ABD'liden biri İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aşırıya kaçtığını düşünüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet