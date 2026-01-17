Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “DEİK 7. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Bakan Kacır yarıyıl tatilinde çocuk ve gençleri TÜBİTAK bilim merkezlerine davet etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarıyıl tatiline giren çocuk ve gençleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli bilim merkezlerine davet etti.

Mert Davut  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Bakan Kacır yarıyıl tatilinde çocuk ve gençleri TÜBİTAK bilim merkezlerine davet etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın yarıyıl etkinlikleri ülke genelinde 20 Ocak'ta başlayacak.

"Kış akademileri" çerçevesinde, 36 bilim merkezinde başlayacak etkinliklerde, çocuklar ve gençlere yönelik fizik, biyoloji, matematik, astronomi, uzay ve teknoloji alanlarında çeşitli eğitimler, aile katılımlı atölye etkinlikleri ve özel aktiviteler düzenlenecek.

Bu kapsamda, 6 yaş ve üzeri çocuklar, adli dedektiflikten mini hologram stüdyolarına, jet yarışı atölyelerinden kuvvet ve hareket keşiflerine uzanan uygulamalarla, bilimi deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacak.

"Kış akademileri"nde lise öğrencileri ve öğretmenleri de bilim kamplarında bir araya gelecek.

Antalya'da yapay zeka, Manisa'da astronomi ve Malatya'da teorik fizik kampları düzenlenecek.

Özel gereksinimli bireylere yönelik proje ve bilim şenlikleriyle, bilimi herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen TÜBİTAK, tatil boyunca öğrencilere Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri özel ekleriyle eşlik edecek.

Bakan Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, TÜBİTAK'ın konuya ilişkin paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde, çocuklar ve gençler için yarıyıl tatilinde katılabilecekleri harika programlar hazırlandı. Bekliyoruz!"

