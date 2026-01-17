Dolar
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Dilhan Türker Yıldız  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
İletişim Başkanı Duran'dan Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, Türkiye'nin sivil toplum tecrübesini, milli kimlik inşasını ve kültürel direncini bir kez daha hatırlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguları, geçmişte ideolojik vesayet anlayışlarının aşılmasında sivil inisiyatiflerin üstlendiği rolü hatırlatırken, günümüzde küresel kültürel tehditler karşısında yerli ve milli bir duruşun önemine işaret etmektedir. Bu bağlamda, Birlik Vakfı'nın 40 yıllık serüveni yalnızca bir kurumsal başarı hikayesi olarak değil, Türkiye'nin medeniyet vizyonunun sürekliliğini temsil eden köklü bir toplumsal damar olarak değerlendirilmektedir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki açıklamalarına da yer verdi.

