İletişim Başkanı Duran'dan Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, Türkiye'nin sivil toplum tecrübesini, milli kimlik inşasını ve kültürel direncini bir kez daha hatırlattığını belirterek, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguları, geçmişte ideolojik vesayet anlayışlarının aşılmasında sivil inisiyatiflerin üstlendiği rolü hatırlatırken, günümüzde küresel kültürel tehditler karşısında yerli ve milli bir duruşun önemine işaret etmektedir. Bu bağlamda, Birlik Vakfı'nın 40 yıllık serüveni yalnızca bir kurumsal başarı hikayesi olarak değil, Türkiye'nin medeniyet vizyonunun sürekliliğini temsil eden köklü bir toplumsal damar olarak değerlendirilmektedir."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birlik Vakfı’nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sivil toplum tecrübesini, millî kimlik inşasını ve kültürel direncini bir kez daha hatırlatmıştır.— Burhanettin Duran (@burhanduran) January 17, 2026
Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguları, geçmişte… pic.twitter.com/qQ7Uz7ahnI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki açıklamalarına da yer verdi.
