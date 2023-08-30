Dolar
26.71
Euro
29.17
Altın
1,944.07
ETH/USDT
1,699.80
BTC/USDT
27,164.00
BIST 100
7,907.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı’nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Bakan Işıkhan: Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyetinindir." dedi.

Ferdi Türkten  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Bakan Işıkhan: Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizle birlikte hedeflere adım adım ilerleyeceğiz
Kocaeli Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir hayatını kaybetti
Malatya'da ağır hasarlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
Türk tır şoförü Lübnan'daki Ermeni mahallesinde saldırıya uğradı

Benzer haberler

Bakan Işıkhan: Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak

Bakan Işıkhan: Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinde kısmi anlaşma sağlandı

Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler

Kamu toplu sözleşme müzakerelerinde son saatler
Kamu toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci yarın sona eriyor

Kamu toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci yarın sona eriyor
Kamu toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci sona eriyor

Kamu toplu sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci sona eriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet