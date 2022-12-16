Bakan Dönmez: Türkiye enerjide merkez ülke olma hedefini gerçeğe dönüştürecek bütün argümanlara sahip
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, 7 uluslararası doğal gaz boru hattı, 4 LNG tesisi, 2 yer altı doğal gaz depolama tesisiyle, enerjide merkez ülke olma hedefini gerçeğe dönüştürecek bütün argümanlara sahip olduğunu belirtti.
İstanbul
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde konuştu.
Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal gaz depolama tesisinin bugün tam kapasite devreye alınacağını ifade eden Dönmez, "Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi kendi alanında Avrupa'nın en büyüğü. Genişletme çalışmalarının ardından 4,6 milyar metreküp kapasiteye ulaşan tesisimiz, Türkiye'nin yoğun kış günlerindeki günlük gaz ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayabilecek durumda. Bir başka ifadeyle İstanbul'daki konutlarımızın bir yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitede." dedi.
Dönmez, tesisin bulunduğu alanda daha önce gaz üretimi gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Üretim aşamasını tamamlayan Kuzey Marmara rezervuar alanı, bugün Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi olarak yeni işleviyle faaliyetlerine devam ediyor." diye konuştu.
Tesisin kapasite artırma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Dönmez, "Proje, deniz platformu inşası, kara inşaatları, deniz sondajları, karadan yatay açılımlı sondajları, deniz boru hattı, kara boru hattı, yüzey tesisi olarak adlandırdığımız gaz işleme tesisi inşası gibi petrol ve doğal gaz sektörünün tüm bileşenlerini bünyesinde barındıran ender projelerden birisi." ifadesini kullandı.
Tesisin elektriği rüzgar türbininden karşılanıyor
Dönmez, genişletme çalışmalarının, karadan 3 kilometre uzakta kurulan Piri Mehmed Paşa ve Ali Paşa isimli deniz platformları vasıtasıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Marmara'nın kalbinde hayata geçen tesisimiz, günlük 75 milyon metreküpe kadar olan geri üretim kapasitesiyle milli doğal gaz şebekemize gaz basabilir durumda." bilgisini paylaştı.
Tesisin, enerji arz güvenliğine katkısının yanı sıra çevreye ve sürdürülebilirliğe verdiği önemle de pek çok ilki hayata geçirdiğini kaydeden Dönmez, "Tesis bütün elektriğini 4,2 megavatlık rüzgar türbininden karşılıyor. Tesisteki binaların enerjisi alanda kurulan güneş santralinden karşılanıyor. Tesisimiz, temiz enerji yönetimi ve sürdürülebilir çevre politikasıyla Türkiye'de karbon ayak izi sertifikası alan ilk tesisimiz oldu." diye konuştu.
"Türkiye Yüzyılı'nda, enerjide merkez ülke hedefimize ulaşacağız"
Dönmez, son 20 yılda sektörde üretimden teknolojiye kadar canlı ve sürekli gelişen bir doğal gaz değer zinciri oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün 7 uluslararası doğal gaz boru hattına, 4 LNG tesisine, 2 yer altı doğal gaz depolama tesisine ve fiyatların serbest piyasada oluştuğu bir enerji piyasasına sahibiz. Enerjide merkez ülke hedefimizi gerçeğe dönüştürecek bütün argümanlara sahibiz. Sahip olduğumuz altyapının daha da geliştirilmesi için son zamanlarda yoğun bir enerji diplomasisi yürütüyoruz. Gaz ticareti yaptığımız ülkelerle mevcut işbirliğimizin daha da ileri seviyelere taşınması konusunda mutabık kaldık. Daha önce gaz ticareti yapmadığımız ülkelerle de yeni yatırımlar, yeni projeler üzerine verimli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda, enerjide merkez ülke hedefimize ulaşacağız. Türkiye Yüzyılı'nda, Türkiye'nin gücüne ve büyüklüğüne yakışır bir ticaret merkezi kuracağız. Bu konuda yol haritamızı en kısa sürede ilan edecek ve bir an önce harekete geçeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.