Bakan Dönmez: TANAP’tan bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "TANAP’tan, 2020'de 4,9 milyar metreküp olmak üzere, bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti." dedi.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Azerbaycan Eğitim Programı" açılışına video konferans yöntemiyle katıldı.
Bakan Dönmez, konuşmasında, TANAP’tan, 2020'de 4,9 milyar metreküp olmak üzere, bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışının gerçekleştiğini söyledi.
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