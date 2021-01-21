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Ekonomi

Bakan Dönmez: TANAP’tan bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "TANAP’tan, 2020'de 4,9 milyar metreküp olmak üzere, bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti." dedi.

Murat Temizer   | 21.01.2021
Bakan Dönmez: TANAP’tan bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Azerbaycan Eğitim Programı" açılışına video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Dönmez, konuşmasında, TANAP’tan, 2020'de 4,9 milyar metreküp olmak üzere, bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışının gerçekleştiğini söyledi.

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