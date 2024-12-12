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Ekonomi

Bakan Bolat: Cari işlemler hesabı 5 yıldır ilk kez 5 ay üst üste fazla verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler hesabının ekim itibarıyla 1,9 milyar dolar fazla verdiğini belirterek, "Cari işlemler hesabı son 5 yıldır ilk kez 5 ay üst üste fazla verdi." ifadesini kullandı.

Erhan Cihan Ünal  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Bakan Bolat: Cari işlemler hesabı 5 yıldır ilk kez 5 ay üst üste fazla verdi

Ankara

 Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cari işlemler hesabındaki güçlü iyileşmenin makroekonomik istikrarı pekiştirerek ekonominin geleceğine dair olumlu tablo sunmaya devam ettiğini vurgulayan Bolat, sağlanan iyileşmeler neticesinde Türkiye'nin risk priminin düşmeye devam ettiğini ve ekonomideki güven ortamını güçlendiğini bildirdi.

Ekonomi programının olumlu sonuçlarına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında hükümetimizin kararlıkla uygulamakta olduğu ekonomi programı olumlu sonuçlarını vermektedir. Ekim ayında cari işlemler hesabı 1,9 milyar dolar fazla verdi. Cari işlemler hesabı son 5 yıldır ilk kez 5 ay üst üste fazla verdi. 10 ayda cari işlemler açığı 32,8 milyar dolar azalarak, 3,3 milyar dolara geriledi. Mayıs 2023'te 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 47,9 milyar dolar azalarak, Ekim 2024 itibarıyla 7,7 milyar dolara geriledi."

İhracattaki artış ve ithalattaki düşüşün finansal ve makroekonomik istikrara katkı sağlarken ekonomik dengeleri güçlendirdiğini, büyümeye de olumlu ve net katkı verdiğini vurgulayan Bolat, bu durumun iş gücü piyasalarındaki istikrarlı ve dayanıklı görünüme katkı sağladığının altını çizdi.

Bolat, Türkiye'nin ihracat verilerine de dikkati çekerek, ekimde yıllıklandırılmış ihracatın yıllık bazda yüzde 3'lük artışla 262,2 milyar dolara yükseldiğini anımsattı.

Aynı dönemde yıllıklandırılmış ithalatın ise yüzde 7,4'lük azalışla 340,1 milyar dolara gerilediği bilgisini veren Bolat, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının yüzde 30,9 azalarak 77,9 milyar dolara gerilediğini, ihracatın ithalatı karşılama oranın da yüzde 77,1 olduğunu bildirdi.

"Kararlılıkla çalışmaya devam"

Bolat, Mayıs 2023'te yıllık dış ticaret açığının 122,2 milyar dolar olduğunu anımsatarak, bu açığın 17 ayda 44,3 milyar dolar azaldığını ifade etti.

Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatındaki artışın da eşlik ettiğine vurgu yapan Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Hizmet gelirleri ekimde yıllıklandırılmış bazda 112,5 milyar dolarla rekorunu yenilemiştir. Hizmet ihracatının içinde yer alan seyahat gelirleri ise 54,1 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken iş gücü piyasalarında dayanıklı bir eğilim gözlenmektedir. İstihdam edilenlerin sayısı Ekim 2024'te bir önceki aya göre 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken istihdam oranı 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu ve rekor düzeyde kaydedildi. Ticaret Bakanlığı olarak, elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin sürdürülebilir büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

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