Dolar
34.88
Euro
36.76
Altın
2,716.49
ETH/USDT
3,914.30
BTC/USDT
100,900.00
BIST 100
10,145.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabında ekimde 1 milyar 880 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 163 milyon dolarlık fazla oluşurken, cari işlemler hesabı yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez üst üste 5 ay fazla verdi.

Mahmut Çil, Tunahan Kükürt  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ekimde 3 milyar 542 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 450 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 48 milyon dolarlık net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 20 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi.

Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 204 milyon dolar çıkış olurken, portföy yatırımlarında 587 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 642 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 978 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 807 milyon dolar, 1 milyar 658 milyon dolar ve 1 milyar 622 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 97 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 295 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 403 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 108 milyon dolar net artış oldu.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 877 milyon dolar, 45 milyon dolar ve 312 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.

Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 861 milyon dolar net artış kaydetti.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:



2024 Ekim2024 Ocak-Ekim




A-CARİ İŞLEMLER HESABI1.880-3.295
1.İhracat23.388212.301
2.İthalat26.930257.078

Mal Dengesi-3.542-44.777
3.Hizmet Gelirleri10.82497.060
4.Hizmet Giderleri4.37443.065

Mal ve Hizmet Dengesi2.9089.218
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.12111.045
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.16923.617

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi1.860-3.354
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler2059
B.SERMAYE HESABI-7-118
C.FİNANS HESABI-3.172-18.868
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi9745.201
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu7708.459
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi4.86321.474
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu5.45033.492
11.1.Hisse Senetleri-642-2.623
11.2.Borç Senetleri6.09236.115
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.39019.147
12.1.Merkez Bankası00
12.2.Genel Hükümet-415
12.3.Bankalar-20211.850
12.4.Diğer Sektörler2.5967.282
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu5.17922.739
13.1.Merkez Bankası-726-9.233
13.2.Genel Hükümet45190
13.3.Bankalar5.24529.761
13.4.Diğer Sektörler6152.021

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları5.04515.455
D.NET HATA VE NOKSAN-184-14.732

GENEL DENGE-4.861-723
E.REZERV VARLIKLAR4.861723
14.Resmi Rezervler4.861723
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kapıkule Sınır Kapısı'nda kullanılan yerli cihaz, sahte pasaport ve kimliğe geçit vermiyor
Okul Destek Projesiyle 19 binden fazla dezavantajlı çocuğun bireysel gelişimine katkı sunuluyor
Türkiye'ye soğuk ve kar "kutup girdabındaki bozulmalar" nedeniyle "erken" geldi
Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüsten" dava
Yapay zeka destekli borsa dolandırıcılığına kanan yüzlerce kişi milyonlarca lira kaybetti

Benzer haberler

Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi

TCMB, 5 ödeme kuruluşunun faaliyet izni kapsamını genişletti

Negatif çıktı açığı ve talep dengelenmesi, sıkı para politikasıyla dezenflasyon sürecinin temel bileşeni olacak

TCMB Başkanı Karahan: TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 57,3'e yükseldi

TCMB Başkanı Karahan: TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 57,3'e yükseldi
TCMB'nin toplam rezervleri rekor seviyede

TCMB'nin toplam rezervleri rekor seviyede
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet