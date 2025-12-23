Ticaret Bakanı Bolat, Azerbaycan'la serbest ticaret anlaşması yapmak istediklerini bildirdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasını arzu ettiklerini söyledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakü'de düzenlenen 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Forumda, özel sektör temsilcileri ile devlet yetkililerinin ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik müzakereler yürüttüğünü belirten Bolat, "Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomi ve ticarette çok daha yüksek hedeflere tüm gücümüzle koşuyoruz." dedi.
Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021'de yürürlüğe giren tercihli ticaret anlaşmasının olumlu yansımalarını gördüklerini ifade ederek, "Türkiye ile Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda iki hükümetin teknik ekipleri görüşüyorlar. Analiz ve değerlendirme çalışmaları yapıyorlar. İnşallah zamanla bunu da başaracağız." şeklinde konuştu.