Ekonomi

Bakan Bolat, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Yousef ile görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, mevkidaşı Yousef ile görüşmelerine ilişkin "5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini ileri taşıyacak somut adımları kapsamlı biçimde ele aldık" ifadelerini kullandı.

Mehmet Can Toptaş  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, , NSosyal hesabından, Yousef ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Son derece verimli ve yapıcı bir ikili görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, "Görüşmemizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Umman'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında ortaya konulan 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini daha ileri taşıyacak somut adımları ve işbirliği alanlarını kapsamlı biçimde ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Umman'ın 2040 vizyonu ile Türkiye'nin kalkınma ve dış ticaret öncelikleri arasındaki güçlü uyumu teyit ederek, karşılıklı yatırımların ve ortak projelerin artırılmasına yönelik iradeyi bir kez daha ortaya koyduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sekreteryası Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen Türkiye-Umman 13. Dönem Karma Komite Toplantısı kapsamında imzalanan protokolün, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı derinleştireceğine, ticaret hacmimizin sürdürülebilir biçimde artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum."

