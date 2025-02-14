Bakan Bayraktar, Venezuela ile enerjide ve madencilikte işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ile enerji ve madencilik alanında işbirliğini geliştirmek için somut adımlar atmayı hedeflediklerini bildirdi.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'da bir araya geldiklerini aktardı.
Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Sayın Delcy Rodriguez ile İstanbul’da bir araya geldik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) February 14, 2025
Görüşmede geçtiğimiz yıl imzaladığımız
petrol, doğal gaz ve madencilik alanlarında iş birliği yapılmasına yönelik anlaşmalar kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları ele aldık. Bu… pic.twitter.com/7j3DApCm4H
Görüşmede, petrol, doğal gaz ve madencilik alanlarında işbirliği yapılmasına yönelik geçen yıl imzalanan anlaşmalar kapsamında yürütülen çalışmaları ele aldıklarını belirten Bayraktar, "Bu alanlarda bir an önce somut adımlar atma noktasında Sayın Rodriguez ile mutabık kaldık. Hedefimiz, liderlerimiz sayesinde ülkelerimiz arasında son dönemde derinleşen ilişkileri enerji ve madencilik alanında da yapacağımız işbirlikleriyle daha da ileriye taşımak." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.