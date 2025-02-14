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Ekonomi

Bakan Bayraktar, Venezuela ile enerjide ve madencilikte işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ile enerji ve madencilik alanında işbirliğini geliştirmek için somut adımlar atmayı hedeflediklerini bildirdi.

Başak Erkalan  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Bakan Bayraktar, Venezuela ile enerjide ve madencilikte işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'da bir araya geldiklerini aktardı.

Görüşmede, petrol, doğal gaz ve madencilik alanlarında işbirliği yapılmasına yönelik geçen yıl imzalanan anlaşmalar kapsamında yürütülen çalışmaları ele aldıklarını belirten Bayraktar, "Bu alanlarda bir an önce somut adımlar atma noktasında Sayın Rodriguez ile mutabık kaldık. Hedefimiz, liderlerimiz sayesinde ülkelerimiz arasında son dönemde derinleşen ilişkileri enerji ve madencilik alanında da yapacağımız işbirlikleriyle daha da ileriye taşımak." ifadelerini kullandı.

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