Bakan Bayraktar, BAE Yatırım Bakanı ile enerjide işbirliğine yönelik yol haritasını görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BAE Yatırım Bakanı es-Suveydi ile bir araya gelerek, iki ülkenin enerjide işbirliğine yönelik yol haritasını görüştü.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su Muhammed Hasan es-Suveydi ile Bakanlıkta görüştüğünü bildirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su Sayın Mohamed Hassan Alsuwaidi ile Bakanlığımızda bir araya geldik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) January 23, 2024
Görüşmemizde, geçtiğimiz yıl iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık.
Enerji… pic.twitter.com/s1Qep8NwyS
Bakan Bayraktar, "Görüşmemizde, geçtiğimiz yıl iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık. Enerji alanında yeni projelerle ilişkilerimizi güçlendirecek, birlikte bölgesel işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.
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