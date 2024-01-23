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Ekonomi

Bakan Bayraktar, BAE Yatırım Bakanı ile enerjide işbirliğine yönelik yol haritasını görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BAE Yatırım Bakanı es-Suveydi ile bir araya gelerek, iki ülkenin enerjide işbirliğine yönelik yol haritasını görüştü.

Zeynep Beyza Kılıç  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Bakan Bayraktar, BAE Yatırım Bakanı ile enerjide işbirliğine yönelik yol haritasını görüştü

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su Muhammed Hasan es-Suveydi ile Bakanlıkta görüştüğünü bildirdi.

Bakan Bayraktar, "Görüşmemizde, geçtiğimiz yıl iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık. Enerji alanında yeni projelerle ilişkilerimizi güçlendirecek, birlikte bölgesel işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.


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