BAE-Türkiye İş Forumunda "yatırımların ve iş birliklerinin artırılması" çağrısı
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz, iki ülke arasında ciddi iş birlikleri başlatıldığını belirterek, bu yatırımların yanı sıra üçüncü ülkelerde iş birliği yapılması çağrısında bulundu.
Abu Dabi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının üçüncüsü, Abu Dabi'de Emirates Palace Mandarin Oriental Otel'de başladı.
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İş forumunda, iki ülkeden başta gayrimenkul, müteahhitlik, sanayi, tarım, gıda, bilişim ve bankacılık olmak üzere birçok sektörden çok sayıda iş insanı bir araya geldi.
Etkinliğin açılışında konuşan DEİK Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Öz, iki ülkenin son 2 yılda inanılmaz bir ivmeyle hem yatırım hem de ticari faaliyetler kapsamında ciddi rakamlarla iş birlikleri başlattığını söyledi.
Öz, "BAE, son 2 yılda Türkiye'de bankacılık, liman, lojistik, sağlık ve gıda gibi alanlarda yaptığı yatırımlar sayesinde inanılmaz bir ivmeyle ülkemizde neredeyse ilk 5'e girmiş durumda." dedi.
"Üçüncü ülkelerde iş birliği oluşturmanın zamanı geldi"
Tevfik Öz, Türklerin BAE'nin tüm emirliklerinde farklı sektörlerde ciddi iş hacmine ulaştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada iki ülkenin kendi arasındaki yatırım ve ticari faaliyetlerin yanı sıra üçüncü ülkelerdeki iş birliklerimizi BAE'den dostlarımız, kardeşlerimiz ve firmalarımızla hep birlikte genişletmek istiyoruz. Türk firmalarının Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde aynı zamanda da son 10 yılda Afrika ülkelerinde geliştirmiş olduğu ticaret faaliyetler ve tecrübeleri bizim BAE'li firmalarla güç birliği oluşturarak müşterek iş yapmanın zamanı geldi. Bugün de bu konuda çok değerli Türk ve BAE'li firmalar bir arada. Üçüncü ülkelerde neler yapılabileceği konusunda ciddi çalışmaları başlatmamızın zamanı geldi."
Öz, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın katkılarıyla çok önemli anlaşmalar imzalanacağını bildirdi.
Yapılacak anlaşmaların iki ülke özel sektörünün birbirleri ile daha yakın ve sıcak ilişkiler kurma şansını ortaya çıkaracağını aktaran Öz, iki ülke liderine katkıları nedeniyle teşekkür etti. Öz, "Çünkü bu, iki ülke insanlarının kültürel ve ticari faaliyetlerinin önünü çok samimi bir şekilde hızlandırarak açabilen bir ilişki doğurmuştur." dedi.
"Birçok sektörde iş birliğine imza atabiliriz"
BAE-Türkiye İş Konseyi Başkanı Abdullah Al Hameli de iki ülke arasında çok eskilere dayanan bir tarihi geçmiş bulunduğunu, aynı dini inançlara ve aynı kültürel alışkanlıklara sahip olduklarını söyledi.
Son iki yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Al Nahyan'ın 4 kez bir araya geldiğini ve liderlerin ülkeler arasındaki ilişkilere çok önem verdiklerini belirten Hameli, birbirlerini daha çok anlamaları gerektiğini ifade etti.
Hameli, Türkiye'nin BAE'ye ihracatının son yıllarda ivmelendiğini ve önemli bir noktaya yükseldiğini belirterek, "BAE'li şirketlerin de Türkiye'de ne kadar yüksek yatırım yaptığını görüyoruz. İki ülke arasında yüksek potansiyel var. Sağlık, e-ticaret, yeşil ekonomi, petrokimya, robotik, inovasyon, endüstri ve altyapı gibi alanlarda iş birlikleri yapabiliriz. İlhamımız ve sinerjimiz bir araya geldiğinde çok farklı inovasyonlara imza atabiliriz." diye konuştu.
İki ülke arasında yapılacak iş birliklerinin önemine işaret eden Hameli, bunun istikballeri için önemli olduğunu vurguladı.
İki ülke arasındaki yatırım fırsatları anlatıldı
Açılış konuşmalarının ardından iki ülkedeki yatırım fırsatları, sunumlarla katılımcılara anlatıldı.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden Rahim Albayrak "Türkiye'deki Yatırım Fırsatları" başlıklı sunum gerçekleştirirken, BAE Uluslararası İş Geliştirme ve Ticareti Geliştirme Departmanı Direktörü Rashed Al Teneiji de BAE'nin yatırım ekosistemini paylaştı.
"İlişkiler bundan sonra daha güçlü ilerleyecek"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleşen BAE-Türkiye İş Forumunda, iki ülkeden başta gayrimenkul, müteahhitlik, sanayi, tarım, gıda, bilişim ve bankacılık olmak üzere birçok sektörden çok sayıda iş insanı bir araya geldi.
Forumun kapanış bölümünde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 3 gün boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çok geniş bir kamu ve özel sektör heyeti ile 3 kardeş ülkede temaslarda bulunduklarını kaydederek, BAE'de muhteşem bir final yaptıklarını söyledi.
Ülkeye ayak bastıkları ilk andan itibaren çok sıcak karşılandıklarını anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki hiçbir zaman eksilmeyip daima yukarı doğru seyreden ticaret ve yatırım ilişkilerimiz ve ekonomik ortaklığımız Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinden sonra siyasi ve stratejik alanlarda zirve yaptı. İki ülke ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel alanlarda çok önemli anlaşmalara imza attı. En önemlisi de bugünkü görüşmelerden sonra Türkiye ile BAE arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği komitesinin kurulması olmuştur. Bu vesileyle yapılan anlaşmalar arasında Ticaret Bakanlığı olarak bizim ve BAE Ticaret Bakanlığı arasında ortak ekonomi ve ticaret komitesinin kurulması anlaşması imzalanmıştır."
Bakan Bolat, önemli bir kararla hayata geçen Türkiye-BAE Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu'nun (JETCO) ilk toplantısını geniş bir katılımla sonbaharda İstanbul'da gerçekleştireceklerini belirterek, iki ülkenin liderlerinin kararlılığı ve siyasi iradesi sayesinde ilişkilerin bundan sonra güçlü bir şekilde ilerleyeceğini söyledi.
Birkaç ay önce imzalanan Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın ilişkilere büyük bir ivme kazandıracağını dile getiren Bolat, şu açıklamalarda bulundu:
"Bu ikili anlaşma karşılıklı ticaretimizin yüzde 80'inin kapsamakta olup iki ülkenin mal ticaretinin yanında aynı zamanda hizmetler ticareti, yatırımlar ve ticaretin kolaylaştırılması, fikri mülkiyet hakları, gümrükler ve helal sertifikasyonu alanlarında önemli hükümler içermektedir. Artık 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek bu anlaşmayla iki ülkenin iş insanları, üçüncü ülkelere göre çok daha avantajlı şartlarda birbirleriyle ticaretlerini yapabileceklerdir. Bu anlaşma sayesinde Türk firmaları Körfez pazarını, Birleşik Arap Emirlikleri firmaları da Türkiye'nin Gümrük Birliği vesilesiyle AB pazarlarına açılan bir kapıyı aralamış olmaktadırlar."
"Dış ticarette hedef birkaç yılda 25 milyar dolara ulaşmak"
Ticaret Bakanı Bolat, bu yılın ilk yarısında 10 milyar dolar sınırına yaklaşan dış ticaret hacminin birkaç yılda 25 milyar dolara, en geç 5 yılda 40 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerinin altını çizdi.
Körfez ülkelerinin 2022 yılı itibarıyla Türkiye'deki yatırımlarının 16 milyar dolara ulaştığını, BAE'nin bu rakamdan 3,5 milyar dolarlık pay aldığını dile getiren Bolat, bu çerçevede iki ülke şirketleri arasında yeni dönemde yatırım ortaklıklarının hızlanmasını beklediklerini söyledi.
Bolat, "Enerji, petrokimya, teknoloji, ulaştırma ve lojistik gibi sektörlerde BAE firmalarının yatırım konusunda çok önemli fırsatlara sahip olacağına inanıyoruz." diye konuştu.
Türkiye'de daha fazla BAE'li firmayı görmek istediklerini dile getiren Bolat, Abu Dabi Ekonomik Vizyonu 2030 kapsamında enerji, petrokimya, metaller, havacılık, savunma sanayisi gibi birçok sektörde BAE'ye yatırım yapmak isteyen Türk firmaları için de çok önemli fırsatlar olduğunu vurguladı.
Bolat, "Bu noktada iki ülkenin saygıdeğer devlet başkanlarını kurduğu çok yakın diyalog ve temasların bir yansıması olarak karşılıklı yatırımların da hızlanacağını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.
"Müteahhitlerimiz BAE'nin 2030 Vizyon projelerini üstlenmeye hazır"
Bakan Bolat, Türk müteahhitlerin uluslararası alanda çok önemli projelere imza attıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
"Bundan sonra müteahhitlik firmalarımız Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2030 Vizyon projeleri çerçevesinde büyük çaplı projeleri ve taahhütlerini yerine getirmeye hazırdır. Aynı zamanda iki ülke üçüncü ülkelerde de iş birliği yapmak suretiyle bölge ülkelerine örnek olacak potansiyele sahiptirler. Başta Ukrayna'nın yeniden inşası ve Afrika'da gerçekleştirilecek ortak yatırımlar olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ülkesi ve firmaları ile işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm bu fırsatları değerlendirecek olan sahadaki öncü kuvvetler olarak gördüğümüz siz iş insanları ve firmalardır. Biz hükümet yetkilileri olarak her alanda gerçekten çok yakın ve üst düzeyde iş birliği ortamı hazırlayarak ortaya çıkabilecek ya da mevcut olan bütün engelleri ortadan kaldırmış olarak Türkiye ve BAE'nin iş insanlarına, firmalarına şu anda yatırım için, ticaret için, üçüncü ülkelerde işbirliği için çok önemli fırsatlar sunmuş bulunmaktayız."
Bolat, her zaman iş dünyasının yanında olan karar alıcılar olarak ortaya çıkabilecek problemleri kaldırmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.