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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

Mehmet Tosun  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belgenin imzalanıp, kabul edildiği belirtildi.

Bu çerçevede iki tarafın, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edeceği bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata vardığı aktarılan açıklamada, söz konusu Ortak Mutabakat'la BAE ile ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkartıldığı kaydedildi.

BAE ile enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayisi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, "Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır." ifadelerine yer verildi.


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