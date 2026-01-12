Dolar
43.13
Euro
50.40
Altın
4,598.85
ETH/USDT
3,107.90
BTC/USDT
90,734.00
BIST 100
12,309.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Azerbaycan'da 2025'te 27,7 milyon ton petrol ile 51,5 milyar metreküp doğal gaz üretildi

Azerbaycan'da 2025'te gaz kondensatı dahil olmak üzere 27,7 milyon ton petrol ile 51,5 milyar metreküp doğal gaz üretildi.

Ruslan Rehimov  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Azerbaycan'da 2025'te 27,7 milyon ton petrol ile 51,5 milyar metreküp doğal gaz üretildi

Bakü

Azerbaycan Enerji Bakanlığı 2025 yılına ilişkin petrol ve doğal gaz üretim ve ihracat rakamlarını açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, Azerbaycan'da gaz kondensatı dahil olmak üzere 27,7 milyon ton petrol üretimi yapıldı.

Geçen yıl ülkede 51,5 milyar metreküp doğal gaz üretilirken, Avrupa'ya 12,8 milyar metreküp, Türkiye'ye 9,6 milyar metreküp, Gürcistan'a 2,3 milyar metreküp, Suriye'ye 0,5 milyar metreküp olmak üzere 25,2 milyar metreküp doğal gaz ihracatı gerçekleştirildi.

Azerbaycan'da, "Azəri-Çıraq-Güneşli" ve "Şahdeniz" sahalarının işletmeye alınmasından 1 Ocak 2026'ya kadar geçen sürede ise yaklaşık 670,3 milyon ton petrol (gaz kondensatı dahil) ve 508,6 milyar metreküp doğal gaz üretildi.

Söz konusu dönem boyunca toplam 668,3 milyon ton petrol ve 191,2 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı
Isparta'daki kış manzaraları havadan görüntülendi
Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek
İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının şüphelileri hakkında iddianame hazırlandı
Meteorolojiden Doğu Anadolu'da yoğun kar, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Azerbaycan'da 2025'te 27,7 milyon ton petrol ile 51,5 milyar metreküp doğal gaz üretildi

Azerbaycan'da 2025'te 27,7 milyon ton petrol ile 51,5 milyar metreküp doğal gaz üretildi

ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan Küba'ya "artık para ya da petrol gitmeyeceğini" ileri sürdü

Azerbaycan, savunma sanayisinde 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Trump, ABD'li petrol şirketlerinin yöneticileriyle Venezuela'yı görüştü

Trump, ABD'li petrol şirketlerinin yöneticileriyle Venezuela'yı görüştü
Trump, Venezuela ile işbirliği dolayısıyla beklenen ikinci dalga saldırıların iptal edildiğini duyurdu

Trump, Venezuela ile işbirliği dolayısıyla beklenen ikinci dalga saldırıların iptal edildiğini duyurdu
Azerbaycan'ın yeni rüzgar santrali 220 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu sağlayacak

Azerbaycan'ın yeni rüzgar santrali 220 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu sağlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet