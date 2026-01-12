Azerbaycan'da 2025'te 27,7 milyon ton petrol ile 51,5 milyar metreküp doğal gaz üretildi
Azerbaycan'da 2025'te gaz kondensatı dahil olmak üzere 27,7 milyon ton petrol ile 51,5 milyar metreküp doğal gaz üretildi.
Azerbaycan Enerji Bakanlığı 2025 yılına ilişkin petrol ve doğal gaz üretim ve ihracat rakamlarını açıkladı.
Buna göre, Azerbaycan'da gaz kondensatı dahil olmak üzere 27,7 milyon ton petrol üretimi yapıldı.
Geçen yıl ülkede 51,5 milyar metreküp doğal gaz üretilirken, Avrupa'ya 12,8 milyar metreküp, Türkiye'ye 9,6 milyar metreküp, Gürcistan'a 2,3 milyar metreküp, Suriye'ye 0,5 milyar metreküp olmak üzere 25,2 milyar metreküp doğal gaz ihracatı gerçekleştirildi.
Azerbaycan'da, "Azəri-Çıraq-Güneşli" ve "Şahdeniz" sahalarının işletmeye alınmasından 1 Ocak 2026'ya kadar geçen sürede ise yaklaşık 670,3 milyon ton petrol (gaz kondensatı dahil) ve 508,6 milyar metreküp doğal gaz üretildi.
Söz konusu dönem boyunca toplam 668,3 milyon ton petrol ve 191,2 milyar metreküp doğal gaz ihraç edildi.