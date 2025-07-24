Dolar
40.47
Euro
47.75
Altın
3,373.14
ETH/USDT
3,740.30
BTC/USDT
119,084.00
BIST 100
10,689.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Ekonomik büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, enflasyon görünümünün değişken küresel ticaret politikası nedeniyle belirsiz, ekonomik büyümeye yönelik risklerin de aşağı yönlü olduğunu söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Ekonomik büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor

Brüksel

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini sabit bırakma kararı alınmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Küresel ticari gerilimler ve buna bağlı belirsizliklerin ihracatı olumsuz etkileyebileceğine işaret eden Lagarde, bunun yatırım ve tüketimi düşürebileceğini, finansal piyasalarda güveni zedeleyebileceğini finansman koşullarını da zorlaştırabileceğini anlattı.

Lagarde, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmalar gibi jeopolitik gerilimlerin de önemli belirsizlik kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Ekonomik büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna karşılık, ticaret ve jeopolitik gerginliklerin hızla çözülmesi halinde, bu durumun ekonomiye olan güveni artırabileceğini ve faaliyetleri canlandırabileceğini belirten Lagarde, daha yüksek savunma ve altyapı harcamalarının da ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını söyledi.

Lagarde, iş dünyası güvenindeki iyileşmenin özel sektör yatırımlarını teşvik edeceğini anlattı.

Daha güçlü avronun enflasyonu beklenenden daha fazla düşürebileceğine işaret eden Lagarde, "Enflasyon görünümü değişken küresel ticaret politikası ortamı nedeniyle normalden daha belirsiz durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Lagarde, yüksek tarifelerin Avro Bölgesi ihracatına olan talebi düşürebileceğini, kapasite fazlası olan ülkelerin de ihracatlarını Avro Bölgesi'ne yönlendirmeleriyle enflasyonun daha düşük seviyeye inebileceğini anlattı.

Buna karşılık küresel tedarik zincirlerinin parçalanmasının ithalat fiyatlarını artırabileceğine dikkati çeken Lagarde, bunun enflasyonu daha da yükseltebileceğini söyledi.

Lagarde, ECB olarak herhangi bir döviz kurunu hedeflemediklerini belirterek, döviz kurunu enflasyon için önemi nedeniyle yakından takip ettiklerini ifade etti.

AB-ABD müzakereleri dikkatle takip ediliyor

AB ve ABD arasında tarifler konusunda devam eden müzakerelere ilişkin Lagarde, "AB ve ABD arasındaki müzakerelerin nereye gittiğine dikkat ediyoruz. Bu ticari belirsizlik ne kadar çabuk çözülürse o kadar az belirsizlikle uğraşmak zorunda kalırız. Bu durum biz de dahil olmak üzere tüm ekonomik aktörler tarafından memnuniyetle karşılanır." diye konuştu.

Lagarde, ECB’nin mevcut faiz seviyesi ile zorlu bir dönemde yola devam edebilecek bir konumda olduklarını anlattı.

Öte yandan, ECB, bugün mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tutma kararı aldı.

Piyasa beklentileri de ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziran ayında ECB'nin de hedefi olan yüzde 2 seviyesinde ölçülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

Trump, AB’ye gönderdiği tarife mektubunda ise 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

Bu aşamada, AB ve ABD yetkilileri tarifler konusunda bir anlaşma müzakere ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması milletimizin medeniyet kimliğini tahkim eden bir adımdır
Hırvatistan'dan gelen öğrenciler İstanbul'da Yaz Kur'an Okulu programına katıldı
Minguzzi cinayetine ilişkin davada dosyalar birleşti
Şehit Üsteğmen Özsu memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
Orman şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

Benzer haberler

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Ekonomik büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Ekonomik büyümeye yönelik riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor

AB, ABD ile tarife anlaşmasını yakın görüyor

Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

AB'de güneş enerjisi kurulumu hız kesti

AB'de güneş enerjisi kurulumu hız kesti
Aşırı sıcakların etkisindeki Türkiye ve Akdeniz'de orman yangınları riski devam ediyor

Aşırı sıcakların etkisindeki Türkiye ve Akdeniz'de orman yangınları riski devam ediyor
GENÇKONFED anketine göre halkın yüzde 53,5'i AB üyeliğinin Türkiye'ye ekonomik katkı sağlayacağını düşünüyor

GENÇKONFED anketine göre halkın yüzde 53,5'i AB üyeliğinin Türkiye'ye ekonomik katkı sağlayacağını düşünüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet