Dolar
42.71
Euro
50.29
Altın
4,289.63
ETH/USDT
2,950.40
BTC/USDT
87,166.00
BIST 100
11,334.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nin ekimde dış ticaret fazlası 18,4 milyar avro oldu

Avro Bölgesi, ekim ayında 18,4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Avro Bölgesi'nin ekimde dış ticaret fazlası 18,4 milyar avro oldu

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi’nin ekim ayına ilişkin uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, AB'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 227,5 milyar avroya, ithalatı ise yüzde 5,8 düşüşle 212,8 milyar avroya geriledi. Böylece AB, söz konusu ayda 14,7 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ise ekimde ihracat, 2024’ün aynı ayına kıyasla yüzde 1 artarak 258 milyar avroya yükselirken, ithalat yüzde 3,6 azalışla 239,6 milyar avro oldu. Bu dönemde Avro Bölgesi’nin dış ticaret fazlası 18,4 milyar avro olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde AB’den en fazla ithalat yapan ülkeler, 40,7 milyar avro ile ABD, 30,5 milyar avro ile İngiltere, 20 milyar avro ile İsviçre, 16,7 milyar avro ile Çin ve 9,8 milyar avro ile Türkiye olarak sıralandı.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 49,2 milyar avro ile Çin, 29,5 milyar avro ile ABD, 13,8 milyar avro ile İsviçre, 13,2 milyar avro ile İngiltere ve 9,3 milyar avro ile Türkiye oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde bu hafta az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında
KDK'nin "Başvuru Tarihine Göre İşçi Emekli Aylıklarındaki Farklar" özel raporu açıklandı
Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı
Şifa deposu beyran, kış sofralarının vazgeçilmezi

Benzer haberler

Avro Bölgesi'nin ekimde dış ticaret fazlası 18,4 milyar avro oldu

Avro Bölgesi'nin ekimde dış ticaret fazlası 18,4 milyar avro oldu

Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri aralıkta arttı

AK Parti'nin hazırladığı Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nde hedefler belirlendi

AB Konseyi'nden Rusya kaynaklı hibrit tehditler nedeniyle 12 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım

AB Konseyi'nden Rusya kaynaklı hibrit tehditler nedeniyle 12 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım
AB, Darfur'a insani yardım ulaştırmak için acil hava köprüsü başlattı

AB, Darfur'a insani yardım ulaştırmak için acil hava köprüsü başlattı
AB Komisyonu: Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı

AB Komisyonu: Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet