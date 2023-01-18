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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Aralık 2022'de yüzde 9,2 oldu

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Aralık 2022'de yüzde 9,2 seviyesinde ölçüldü.

Ata Ufuk Şeker   | 18.01.2023
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Aralık 2022'de yüzde 9,2 oldu

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin Aralık 2022 dönemine ilişkin enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 9,2 olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nin öncü verilerinde de aralık ayı enflasyonu aynı seviyede ölçülmüştü.

Avro Bölgesi'nde aralıkta enflasyon bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 geriledi.

AB'de de kasımda yüzde 11,1 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 10,4'e yavaşladı.

Enflasyon, 2021'in aralık ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 5, AB'de ise yüzde 5,3 seviyesindeydi.

Avro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 2,88'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,79'u enerji, yüzde 1,83'ü hizmetler ve yüzde 1,7'si enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

Enflasyon, aralık ayında Macaristan'da yüzde 25, Letonya'da yüzde 20,7, Litvanya'da yüzde 20, Estonya'da yüzde 17,5, Çekya'da yüzde 16,8, Polonya'da yüzde 15,3, Slovakya'da yüzde 15, Bulgaristan'da yüzde 14,3, Romanya'da yüzde 14,1, Hırvatistan'da yüzde 12,7, İtalya'da yüzde 12,3, Hollanda'da yüzde 11, İsveç ve Slovenya'da yüzde 10,8, Avusturya'da yüzde 10,5, Belçika'da yüzde 10,2, Portekiz'de yüzde 9,8, Almanya ve Danimarka'da yüzde 9,6, Finlandiya'da yüzde 8,8, İrlanda'da yüzde 8,2, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'da yüzde 7,6, Malta'da yüzde 7,3, Fransa'da yüzde 6,7, Lüksemburg'da yüzde 6,2 ve İspanya'da yüzde 5,5, seviyesinde belirlendi.​​​​​​​

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