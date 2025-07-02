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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, enflasyonun beklenenden hızlı yavaşladığını söyledi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, iş gücü piyasasında açığın devam etmesine rağmen gerginliğin azaldığını belirterek, "Enflasyonun beklediğimizden daha hızlı yavaşladığını görüyoruz, ancak yıllık bazda hala hedefin üzerinde." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, enflasyonun beklenenden hızlı yavaşladığını söyledi

Moskova

Nabiullina, St. Petersburg'ta "Rusya Merkez Bankası Finans Kongresi" kapsamında düzenlenen panelde konuştu.

Rusya'daki bazı sektörlerde zorluklar yaşandığının farkında olduklarına işaret eden Nabiullina, "Son yıllarda yaşanan hızlı büyümenin ardından ekonomik yavaşlama kaçınılmaz ve Rusya döngüsel bir soğuma döneminden geçiyor." ifadesini kullandı.

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Nabiullina, Rusya'daki enflasyon oranına ilişkin konuşarak, "Enflasyonun beklediğimizden daha hızlı yavaşladığını görüyoruz, ancak yıllık bazda hala hedefin üzerinde. İş gücü piyasasında açık devam etmesine rağmen gerginliğin azaldığını görüyoruz." dedi.

Rublenin yabancı para birimleri karşısında güçlenmesi

Enflasyon ve ekonomik faaliyetlerdeki soğumanın hızlanması halinde politika faiz oranında daha hızlı indirim yapabileceklerini vurgulayan Nabiullina, güçlü rublenin de ekonomiyi etkileyen önemli bir etken olduğuna işaret etti.

Güçlü ruble ve yüksek politika faizi nedeniyle özellikle ihracatçıların etkilendiğini kaydeden Nabiullina, rublenin zayıflamasının ise ekonomiyi daha kırılgan hale getirdiğini belirtti.

Nabiullina, Rus ekonomisindeki yapısal dönüşümün beklenenden hızlı bir şekilde gerçekleştiğini anlatarak, "Rus ekonomisinin küresel değişikliklere uyum süreci tamamlandı. Önümüzde zor zamanlar var ancak bu büyüme için yeni fırsatlar yaratacaktır." diye konuştu.

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