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Dünya

Eurochild: Gazze'deki durum, AB'nin insan hakları konusundaki çifte standartlarını gözler önüne seriyor

Eurochild, İsrail'in çocukları da hedef alan Gazze'deki "savaşının" bu durumu sonlandırma konusunda eylemsiz kalan Avrupa Birliği'nin (AB) insan hakları konusundaki çifte standartlarını ortaya koyduğunu bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Eurochild: Gazze'deki durum, AB'nin insan hakları konusundaki çifte standartlarını gözler önüne seriyor

Brüksel

Brüksel merkezli çocuk hakları kuruluşu Eurochild, İsrail'in çocukları da hedef alan Gazze'deki "savaşının" bu durumu sonlandırma konusunda eylemsiz kalan Avrupa Birliği'nin (AB) insan hakları konusundaki çifte standartlarını ortaya koyduğunu bildirdi.

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Eurochild'dan yapılan açıklamada Gazze'deki insani krizin siyasetçilerin söylemlerinde ve ana akım medya kuruluşlarında önemsizleştirildiği, bu durumun "gerçeği ve sorumlularını gizlediği" belirtildi.

"Bu iki ordu arasındaki bir savaş değil, çocukların birincil kurbanlar arasında olduğu, açlık çeken bir nüfusa karşı bir şiddet kampanyası." ifadesi kullanılan açıklamada, AB'nin bu konuda sessiz kalmasının, güvenilirliğine zarar verdiği, vahşetin cezasız bir şekilde devam etmesini sağladığı ve tehlikeli bir emsal oluşturduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "AB, komşu bölgelerdeki insan hakları ihlallerine nasıl yanıt verdiği konusunda çifte standart ortaya koyuyor. Bu savaş suçları başka yerlerde güçlü bir uluslararası tepkiye neden olacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

AB Komisyonuna İsrail'e derhal ve sürdürülebilir bir ateşkes için baskı yapma, Gazze'ye tam ve engelsiz insani erişim sağlama, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı ve ilgili tüm anlaşmaları askıya alma çağrısı yapılan açıklamada, "AB'nin kararlı bir şekilde hareket etme konusunda hem etkisi hem de sorumluluğu vardır. Şimdi harekete geçmemek yıkıcı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 12 Filistinli hayatını kaybetti, 134 bin 592 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 454 kişi yaşamını yitirdi, 22 bin 551 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 640'a, yaralıların sayısı da 4 bin 488'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

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