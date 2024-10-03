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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları ağustosta yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 arttı.

Ata Ufuk Şeker  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları ağustosta yükseldi

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi’nin ağustos ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarken, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 2,1 düştü.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 yükselirken, yıllık bazda yüzde 2,3 geriledi.

Piyasa beklentisi Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,4 artacağı, yıllık yüzde 2,4 azalacağı yönündeydi. ÜFE'de aylık artışın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ağustosta aylık bazda en fazla yüzde 2,2 ile Estonya'da, yüzde 1,7 ile Yunanistan'da ve yüzde 1,5 ile İspanya'da arttı. Aylık ÜFE ağustosta, İrlanda'da yüzde 3,8, Litvanya'da yüzde 1,7 ve Romanya'da yüzde 1,6 geriledi.

ÜFE, ağustosta yıllık bazda ise Romanya'da yüzde 2,8, Bulgaristan ve Portekiz'de yüzde 1,9, Estonya'da yüzde 1,7 artarken, Slovakya'da yüzde 18,3, Lüksemburg'da yüzde 6,9 ve Fransa'da yüzde 6,3 azaldı.

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